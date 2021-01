Yapay zekâda sektörün lider şirketi olacağız

Trafik sigortalarında son üç ayda pazar payını yüzde 8’den yüzde 11’e çıkaran Aksigorta, yapay zekâyı trafik sigortasından sonra bu yıl kasko ve ev sigortalarında da kullanmak için çalışmalar yürütüyor. Aksigorta’yı yakında yapay zekâda lider bir şirket olarak görebileceğimizi belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Kaskonun yanında ev sigortalarına da yapay zekâyı uygulayacağız. Tüm bireysel ürünlerde akıllı poliçeleri olanların her ay yenilenen bir sistematiğe doğru gittiğini görüyoruz. Bu durum acentelerimizi de çok mutlu edecek. Yakında Aksigorta'yı yapa zekâda lider bir şirket olarak görebilirsiniz” dedi.



KASKODA DENEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI



“Yapay zekâ artık hayatımızın önemli bir parçası” diyen Demirel, artık bütün sektörlerin bunu kullandığını söyledi. Demirel, “Eğer elimizde bulunan dakikalarla bu teknolojiyi kullanmazsak başkaları elde ettikleri teknolojik üstünlük ile bizim arazimize girmeye başlayacak. Sektörün son yıllarda teknolojiye yaptığı yatırım arttı. Bunlar arasında robot uygulamaları, yapay zekâ ve chat bot ilk sıralarda geliyor. Bu durum sektörümüzün geleceği açısından çok önemli” dedi. Aksigorta’da IT departman ile under-writing yapan arkadaşları birleştirdiklerinin altını çizen Demirel, “Son 3 aydır bu şekilde çalışıyoruz. Bu çalışma her 2 ayda bir yapay zekâya bağlı yeni bir fiyatlandırma ortaya koyuyor. Trafikte yaptığımız gibi 2021 yılında kaskoda da yapay zekâyı uygulayacağız. Şu an kaskoda belli bir alanda bunu deniyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu yaygınlaştıracağız. Ve bunun etkisinin çok fazla olacağını düşünüyorum” dedi.

YAPAY ZEKA ‘İYİ FİYAT’ VERİYOR, MÜŞTERİ ŞAŞIRIYOR



Yapay zekâ sayesinde trafik sigortalarındaki pazar payının son 3 ayda yüzde 8’den yüzde 11’lere çıktığının altını çizen Demirel, “Bunu da havuz dışı tarafta alıyoruz. Verdiğimiz fiyatlar müşterileri memnun ediyor. Hatta müşterilerimiz bu fiyatı nasıl veriyorsunuz diye soruyor. Biz de kendilerine bunu biz değil yapay zekâ veriyor. Demek ki siz iyi sürücüsünüz diyoruz. Bunun acentelerimize yansıması da çok olumlu” diye konuştu.



NİSAN VE MAYIS AYI BİZİM İÇİN BUZ ÇAĞI GİBİYDİ

Motor branşını sigorta sektörünün can damarı olarak tanımlayan Demirel, pandemi ile bu süreçte yaşananları ise şöyle anlattı: "Elementer sigortacılık motorla yürüyor. Pazarın yüzde 50'si motor sigortaları. Elementerinde büyük bir kısmını motor branşı oluşturuyor. Aksigorta özelinde baktığımızda prim üretimimizin üçte ikisi trafik ve kasko sigortalarından geliyor. Acentelerimizin de ana gelir kaynağını trafik ve kasko sigortaları. 2020 yılının başında bu branşta tam toparlamaya başlamıştık. Prim üretimi iyi gidiyordu. Bir anda Koronavirüs ortaya çıktı. Hızla giden arabanın bir anda durması gibi. Koronavirüs demek evlere kapanmak demek. Bu durum, araç satışlarını da çok etkiledi. Nisan ve Mayıs ayları bizim açımızdan buz çağı gibiydi. Her şeyin durduğu bir zaman."