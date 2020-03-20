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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

Türkiye'de corona virüs önlemleri! Seçmece ürün satışı yasaklandı

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Türkiye'de corona virüs önlemleri! Seçmece ürün satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sebze ve meyve toptan ve perakende satışına yönelik tedbirleri açıkladı. Bakan Pekcan, market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız ürünlerin seçmece olarak satılmayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve  meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler  aldıklarını belirterek,  bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl  Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de başlayarak, dünyaya  yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak  üzere tüm Bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli  tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara  Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar  dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına  da teşekkür etti.

Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve  ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata  geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını  sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını  ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına  yönelik de bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Pekcan, bu  tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın  gönderildiğini bildirdi.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri  şöyle sıraladı:

“- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan  yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli  hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde  dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen  önlemleri alınacak.
- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş  tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak  kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.
- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde  çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve  hijyen kurallarına uygun davranacak.”
Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan  tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ettiğini  ifade etti.

Şirketlerin Genel Kurullarına ilişkin tedbirler

Diğer taraftan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla  gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları  bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti.

Pekcan, bu kapsamda Anonim ve limited şirketlerde yönetim  organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen  genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu  kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının  tanındığını bildirdi.
Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi,  şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler  kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade  etti.

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