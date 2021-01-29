Türkiye Sigorta 2020 yılını lider tamamladı

Türkiye Sigorta, prim üretiminde ise 2019 yılına göre 2020 yılında hayat dışı alanda yüzde 24,04; hayat branşında da yüzde 11,94 oranında sağladığı büyümü ile de dikkat çekti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli, “Birleşmenin yarattığı sinerji alanlarının harekete geçirilmesi ve doğru yönetişim hamleleri sayesinde 2020 yılında yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki yıllarda da artırarak, hem bölgemizde hem de yakın coğrafyamızda global bir sigorta şirketi olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz" dedi.



PİYASADA ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİYORUZ



"Tüm çalışan ve paydaşlarımıza elde edilen bu başarı için teşekkür ediyorum" diyen Atilla Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Sigorta olarak öncü, piyasa yapıcı bir rol oynarken, bu amacımızın sonuçlarını 2020 yılı üretim verilerimizde çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye Sigorta adımızla ilk poliçemizi ülkemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna yaptık. Ardından toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uydularımız Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B'yi sigortaladık. Ülkemizin büyük yatırımlarının da, insanımızın hayal ve değerlerinin sigorta güvencesinin altında da Türkiye Sigorta adı yer alıyor."



Türkiye Sigorta’nın Türkiye’nin büyük yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğine vurgu yapan Benli, "Bu, bizim için en öncelikli konu, olmazsa olmazımız. Bu konuda hem kapasitemizi hem gücümüzü artırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda, Türkiye Sigorta olarak biz de yerimizi alacağız. Bu bize büyük sorumluluk yüklerken sektörde yapıcı rekabeti artırmamıza da kat sağladı. Aldığımız sorumluluğun rakamlarımıza sonuç olarak yansıdığını gördükçe işimizi hedeflediğimiz şekilde yapmanın gururunu da yaşıyoruz" dedi.



HEDEFİMİZ TÜM BRANŞLARDA LİDERLİK



Türkiye Sigorta’nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının da altını çizen Benli, şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz. 2020 yılını mühendislik branşında yüzde 253,8’lik büyüme ve yüzde 25,6’lık pazar payı; Genel Zararlar branşında yüzde 59,1’lik büyüme ve yüzde 41,1’lik pazar payı; Yangın ve Doğal Afetler branşında yüzde 30,5’lik büyüme ve yüzde 16,3’lük pazar payı; Devlet Destekli Tarım Sigortaları branşında yüzde 33,6’lık büyüme ve yüzde 58,4’lük pazar payı ile sektör lideri olarak tamamladık. Ayrıca 2020 yılında kaza ve hava araçları sorumluluk branşlarında da sektör liderliğimizi devam ettirdik. Bu olumlu tablonun yanında, şirket stratejimizin önemli bir parçası olan sağlık branşında yüzde 61,7; Genel Sorumluluk branşında yüzde 69,8; Kredi branşında ise yüzde 129,9 gibi yüksek büyüme oranlarına ulaştık.” İlandır...