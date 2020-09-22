“Toplam net kar 87 milyon, sermaye yeterlilik oranı yüzde 107”

Maher Holding bünyesinde 2 yıl önce faaliyete başlayan Corpus Sigorta 2020 yılı ilk 8 aylık finansal verilerini açıkladı. Kurulduğu günden bu yana Corpus Sigorta’nın farklı sektörler için özel çözümler üreten, hızlı ve verimli bir çalışma modelini benimsediğini aktaran Ahmet Yaşar, “Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta temel de ortak prensipler çerçevesinde faaliyet gösteriyor. İş ortaklarını, sigortalılarını ve dağıtım kanallarını tüm iş süreçlerinde merkeze alan bu yaklaşım her iki şirketimizin de istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesini sağladı.

CORPUS SİGORTA KURUMA ÖZEL, GÜÇLÜ KAPSAMA ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER SUNUYOR…



Ahmet Yaşar, Corpus Sigorta’nın birçok açıdan farklı özellikler ile ön plana çıktığını belirterek, “Corpus Sigorta güçlü iş kabul ve yüksek reasürans kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Sigortalıya ve sigorta aracısına önceden hazırlanmış, hazır ürünler ile değil, anında terzi işi, talep edilen çözümü üreten güçlü kapsama ve yüksek kapasitede güvence sağlayan çözümler sunuyor. Corpus Sigorta aynı zamanda sigorta brokerleri ve sigorta acentelerinin riski ve kendini detaylıca anlatma fırsatı bulduğu bir platform olarak ön plana çıkıyor. Bu durumda broker ve acenteler oldukça teknik risklerini, dar bir kalıba sığdırmak gibi çok konforlu olmayan bir modelden, riskleri kendi çerçevesine oturtarak güvence altına almak gibi son derece konforlu bir model içinde hareket ediyor” dedi.



Corpus Sigorta’nın ağustos ayı itibari ile toplam aktif büyüklüğünün 2019 yıl sonuna göre %21 artarak 497 milyon TL seviyesine ulaştığını belirten Ahmet Yaşar, “Toplam kar ise bir önceki yıl sonuna göre yaklaşık 8 kat artarak 87 milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

GÜÇLÜ REASÜRANS YAPISI



Corpus Sigorta’nın reasürans yapısını ile ilgili bilgi veren Ahmet Yaşar, “Şirketimiz, reasürans koruması temininde A rating ve üzeri kredi notuna sahip reasürörleri tercih ederek güçlü reasürans yapısı ile hizmet vermeyi hedeflemiştir.



Bu doğrultuda reasürans anlaşmalarımıza Hannover Re liderlik yapmakta olup, Odyssey Re, Ms Amlin AG, Mapfre Re, XL Re Europe SE (Axa XL), Milli Reasürans T.A.Ş. de programımıza destek veren reasürörlerimizdendir” dedi.

200 YILLIK ULUSLARARASI, 30 YILLIK YEREL TECRÜBE…

Corpus Sigorta’nın 1989 yılında Gothaer Alman Sigorta şirketi tarafından kurulduğunu ve daha sonra Demir Sigorta, Türkland Sigorta gibi önemli markalar ile faaliyet gösterdiğini belirten Ahmet Yaşar, “Bu anlamda Corpus Sigorta markasının arkasında 200 yıllık uluslararası, 30 yıllık yerel bir tecrübe ve birikim var. Ayrıca Türkland Sigorta adı altında faaliyet gösteren şirketi 2018 yılında Maher Holding bünyesine kattığımızda aynı zamanda bir ilke imza attık. Bu satın alma, Türkiye Sigortacılık tarihinde yabancı bir sigorta şirketinin yerli bir sigorta grubu tarafından satın alınması anlamında bir ilk oldu. İlandır...