Hurriyet.com.tr
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Son dakika... Motorine indirim geldi
Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.
Bu gece yarısı motorinin litre fiyatında 11 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
İstanbul'da 5.99 liradan satılan motorinin fiyatının 5.88 liraya gerilemesi bekleniyor.
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