Son dakika... Motorine indirim geldi

Bu gece yarısı motorinin litre fiyatında 11 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İstanbul'da 5.99 liradan satılan motorinin fiyatının 5.88 liraya gerilemesi bekleniyor.