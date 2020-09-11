Son dakika... Acil 100 bin eleman aranıyor! Ek istihdam sağlanacak

Pandemi nedeniyle ertelenen talebin haziranla birlikte artmaya başlamasıyla, mobilya sektöründe büyük bir hareketlenme yaşanıyor. Sektör, yurtiçinin yanı sıra yurtdışından artan talebin etkisiyle siparişlere yetişemez oldu. Sabah'ın haberine göre Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Yüksek talep nedeniyle teslimatlarda 2 aya kadar gecikmeler oluyor. Üretim hatlarımız doldu. Ek makine parkuru yatırımı yapıyoruz. Sektörün acil elemana ihtiyacı var" dedi. 50 bini mobilya, 50 bini de sektörün yan sanayisi olmak üzere 100 bin kişilik eleman ihtiyacının oluştuğunu vurgulayan Balcı, Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana ve İnegöl'de istihdam edilmek üzere 50 bin kişiyi 'acil' olarak aradıklarını kaydetti.

MAAŞ ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE

Sektörde yeni başlayan bir eleman asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. 1-2 yıllık deneyime sahip ortalama bir işçi ayda asgari ücretin yüzde 20 ila 30 üzerinde maaş alırken, ortalama 5 yıllık deneyime sahip bir ustanın maaşı ise 3 bin 900 TL. En çok döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü ve CNC operatörü branşlarında eleman aranıyor. Balcı'nın ifadesiyle bu kişiler 'Ara' değil 'Aranan eleman' oldu. Yetiştirilmek üzere de işe alım yapacaklarını belirten Balcı, "Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz" diye konuştu.

VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın en büyük 13'üncü mobilya ülkesi olan Türkiye'de, yıl sonunda 4 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefleyen sektörün talebe yetişmek için vardiyalı çalıştığını söyledi. Güleç, "Şu anda dünya pazarından yüzde 1.5'lik pay alıyoruz ve en önemli tedarik zincirine giriyoruz. Yaşanan talep artışına fabrikalarımız vardiyalı çalışma sistemlerinde düzenlemeler yaparak ve pandemi nedeniyle yarım kalan yeni tesislerini hızla tamamlayarak yetişmeye çalışıyor. Bu talep artışı ilk etapta istihdamın önünü açacaktır" diye konuştu.

AVRUPA'NIN FABRİKASIYIZ

Talepteki hız devam ettiği sürece 2022'de açılacak yeni mobilya fabrikalarının daha büyük ölçekli olacağının altını çizen Güleç, "Son teknolojinin kullanılacağı bu fabrikalar Türk mobilyası için aynı zamanda büyük bir eşik olacak. Şu anda Avrupa'nın mobilya fabrikasıyız. ABD en büyük müşteri potansiyelini barındırıyor. Bir yandan Amerika'ya bir yandan da Avrupa'ya ihracatımız artıyor. Kısa dönemde Amerika'ya 3 milyar dolar ihracat yapmak ve bu şekilde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Bu zamana kadar gelen talebe stok üretimle cevap verdiklerini ancak bu noktadan sonra teslimat sürelerinde gecikmelerle karşı karşıya olduklarını dile getiren Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise, "Bu da sadece iç pazardaki hareketlilikten değil, ihracatın da hızlanmasından kaynaklanıyor. Hammaddede yaşanan sıkıntılardan dolayı verilen siparişlere 30-60 gün içerisinde cevap verebiliyoruz" bilgisini verdi.