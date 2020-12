Sahnedeyseniz sigorta çok önemli

SAHNE KAZALARI OLABİLİR

Yaşam tarzı ve mesleği dolayısıyla risk grubunda yer aldığını ve bu nedenle sigortanın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Sumru Yavrucuk, özellikle olası sahne kazaları nedeniyle sigorta yaptırmayı tercih ettiğini söylüyor.



“Sigortalı olmak, bireylerin hassasiyeti dışında elbette maddi imkânlarının da elverdiği ölçüde düşünebildiği bir durum” diyen Yavrucuk, dizi sektöründe çalışan emekçilerin pek çoğunun maalesef öncelikleri arasında sigortanın yer almadığını belirtiyor ve ekliyor: “Hele bu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde...”

Setlerde yavaş yavaş bu yönde bir bilincin oluşmaya başladığını vurgulayan Yavrucuk, son dönemde yapımcıların çalışanların sigortalanması için önemli adımlar atmaya başladığını kaydediyor.

“DASK’I MUTLAKA YAPTIRIYORUM”



Behiç Ak'ın yazdığı ve depreme karşı insanların aldıkları önlemlerin aslında duruma göre yararsız, hatta zararlı olabileceğini mizahi bir dille anlatıldığı Fay Hattı oyununda da rol alan Sumru Yavrucuk’a zorunlu deprem sigortası ile ilgili düşüncelerini de sorduk. Türkiye’nin canını yakan depremin ardından herkesin gündemine oturan zorunlu deprem sigortası konusuna oldukça duyarlı olan Sumru Yavrucuk, DASK yaptırmayı asla ihmal etmiyor.



“SAĞLIK SİGORTAM VAR”



Sağlık sigortası her dönem önemli ve talep gören sigortalardan biri oldu. Ancak pandemi nedeniyle önemi daha da arttı. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile ulaşılabilirliği de artan bu kategori, artık tüketiciler için bir lüks değil ihtiyaç haline geldi. Tamamlayıcı sağlık sigortalarına ait son rakamlar da bunun en önemli göstergesi. 2019 Eylül ayında 1,2 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibarıyla bu sayı 1,6 milyonu geçmiş durumda. Sumru Yavrucuk için de sağlık sigortası her zaman önemli bir yere sahip. Yavrucuk, “Sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları yaptırıyorum. Ancak şimdi sadece sağlık sigortası yaptırdım” diyor.



SİGORTA ŞİRKETİM YENİLEME HATIRLATMASI YAPMAYI UNUTTU!



Sumru Yavrucuk, sağlık sigortasına büyük önem veriyor. Bunun için de yaptırmayı asla ihmal etmiyor. Ancak bu konuda yaşadığı bir deneyim onu biraz üzmüş ve zor durumda bırakmış. Sağlık sigortasını her yıl aynı şirketten yaptıran Yavrucuk, yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: “Sigorta şirketinin samimi, çözüm üretecek kabiliyeti, iyi niyetini maalesef deneyimlemeden anlayamıyoruz. Sigorta şirketindeki ekip 4 yıl yıl boyunca sağlık sigortamın yenileme zamanı geldiğinde hatırlatma yaptı. Ancak 5. yıl yenileme hatırlatması yapmayı unuttu. Bunu da maalesef bir sağlık sorunundan dolayı gittiğim acil serviste öğrendim. Bu şekilde öğrenmek benim için acı bir deneyim oldu. Bir tavsiye kurbanı oldum. Sigorta şirketimi değiştirdim.” İlandır...