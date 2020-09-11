Sağlık sigortası tüm aileyi kapsamalı

Son yıllarda, özel sağlık sigortasına ekonomik ve kapsamlı bir alternatif sunan tamamlayıcı sağlık sigortaları ülkemizde büyük ilgi görüyor. Anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödenmesinin önüne geçen tamamlayıcı sağlık sigortalarının pek çok avantaj sunduğunu ve en önemlisi ekonomik bir sağlık teminatı isteyen aileler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan; sağlık sigortasının tüm aile bireylerini kapsamasının bir gereklilik olduğunu söyledi.



“Tamamlayıcı sağlık sigortası, trafik ve kasko sigortasının haricinde geniş kitlelere yayılan çok değerli bir ürün” diyen Erdoğan, “Tamamlayan Sağlık Sigortası ürünümüzle sağlık güvencesi sunmanın yanı sıra aile bütçesine de ihtiyaca yönelik ürün yapısı sayesinde katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası ile sadece çocukların, belirli bir ek primle, ebeveynleri olmadan sigorta teminatı altına alınabileceğini de belirten Erdoğan, “Sağlık sigortası gibi en büyük risklerimizi güvence altına alan bir konuda tüm ailenin sağlığının ve bütçesinin dikkate alınması, buna göre bir planın seçilmesi doğru olacaktır. Eğitim döneminin başladığı bu dönemde sağlık sigortası konusunda alınacak kararlar her zamankinden daha önemli” diye konuştu.



64 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKES FAYDALANABİLİYOR



Öte yandan Ray Sigorta’nın Tamamlayan Sağlık Sigortası geniş kapsamı ve avantajlarıyla dikkat çekiyor. Yatarak tedavi paketi ve yatarak tedavi + ayakta tedavi paketi olarak 2 farklı seçenekle müşterilere sunulan üründe; check-up paketi ve diş tedavi paketi de bulunuyor. 64 yaşından küçük herkesin faydalanabildiği ürünle, sigortalıların 0-18 yaş arasındaki çocukları ebeveynleri olmadan tek başına ek bir prim ile sigorta güvencesine alınabiliyor. 0-18 yaş grubu sigortalılarda, sigorta başlangıç tarihinden itibaren ilk 1 ay içinde bazı hastalıklar ve işlemler için bekleme süresi bulunuyor. Diğer taraftan, sağlık sigortalarında ilerleyen yaşlarda poliçe yenileme konusunda yaşanabilen zorluklara karşı da hareket geçen Ray Sigorta, sigortalılarına ömür boyu yenileme fırsatı sunuyor. Ray Sigorta’dan ilk kez poliçe yaptıran 55 yaşını geçmemiş sigortalılar; 3 yıl boyunca poliçesini yenilemesi ve belirli kıstasları yerine getirmesi durumunda ömür boyunca poliçesini yenileme hakkı kazanıyor. İlandır...