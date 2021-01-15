PCR testi de sigorta teminatına girdi
Magdeburger Sigorta’nın yeni ürünü Kritik Hastalıklar Sigortası, PCR testi teminatını kapsayan iki yeni paket seçeneği sunuyor. 10 bin TL ve 30 bin TL olarak iki farklı teminat limitiyle hazırlanan Kritik Hastalıklar Sigorta paketleri; poliçe kapsamında PCR testi ve ambulans hizmetlerini de sigortalılara sunmaya başladı.
Kritik Hastalıklar Sigortası poliçe kapsamında; miyokard enfarktüsü, hastalık sonucu oluşan inme, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı; kanser, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli ameliyatı, multiple skleroz, körlük; kol veya bacak kayıplarının tedavi ve teşhis giderleri de karşılanıyor. Kritik Hastalıklar Sigortası kapsamında ek hizmet olarak sigortalılar; yılda 2 defa görüntülü WhatsApp psikolojik danışmanlık hizmeti ve 3 kez diyetisyen danışmanlık hizmeti de alabiliyor. İlandır...
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