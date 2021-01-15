PCR testi de sigorta teminatına girdi

Kritik Hastalıklar Sigortası poliçe kapsamında; miyokard enfarktüsü, hastalık sonucu oluşan inme, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı; kanser, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli ameliyatı, multiple skleroz, körlük; kol veya bacak kayıplarının tedavi ve teşhis giderleri de karşılanıyor. Kritik Hastalıklar Sigortası kapsamında ek hizmet olarak sigortalılar; yılda 2 defa görüntülü WhatsApp psikolojik danışmanlık hizmeti ve 3 kez diyetisyen danışmanlık hizmeti de alabiliyor. İlandır...