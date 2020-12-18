Pandemide motosikletlere dikkat! Sigortalılık oranları çok düşük

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada kısıtlamalar yapılmaya başlandı. Ülkemizde de hafta içi akşam saatlerinden sonra, hafta sonları ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kısıtlamalar yapılırken bazı işletmeler kapatılırken bazılarının da sadece paket servis yapmasına imkan tanındı.

Paket servis yapan işletmeler iş yoğunluklarının artması nedeniyle motosikletle dağıtım ağlarını güçlendirmeye başladı. Ancak bu da başka bir sorunu ortaya çıkardı. Ülkemizdeki motosikletlerin yaklaşık yüzde 68’i zorunlu trafik sigortası yaptırmıyor. Herhangi bir kaza anında motosikletin sigortasız olmasından dolayı karşı taraf büyük mağduriyetler yaşıyor. Aracında meydana gelen hasarı tazmin etmek içim mahkemeye başvurması gerekiyor.

Bu sorunların yaşanmaması için motosiklet sahiplerinin zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekiyor. İlandır...