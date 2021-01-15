MetLife Satış Fakültesi eğitimlere başladı

Satış Fakültesi programını değerlendiren MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Yaşadığımız pandemi dönemi, çalışma ve sosyal hayatımızdaki rutinleri büyük ölçüde değiştirdi. Artık hepimiz yeni normal hayata uyum sağlayarak, süreçlerimizi yeniden tanımlıyoruz. Pek çok kurumun uzaktan çalışma sistemine geçtiği bu süreçte biz de yeni normal dönemin gerçeklerine uygun şekilde finansal danışmanlarımızın uzaktan satış yetkinliklerini artırarak onların hem bireysel gelişimlerine hem de mesleki kariyer anlamında geleceklerine katkı sunmak istedik. Bu amaçla ülkemizin en seçkin üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi ile Satış Fakültesi programımızı başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

MEZUN OLANLARA BAŞARI SERTİFİKASI

Bu kapsamda ilk başta; ‘Yeni Dünya Düzeninde Müşteriyi Anlamak’, ‘Yeni Normalde Satış’, ‘Uzaktan İş ve İlişki Yönetimi’, ‘Ekonomi Okuryazarlığı’, ‘Finansçı Olmayanlar için Finans’, ‘Storytelling’, ‘Dijitalleşme ve Yeni Teknoloji Trendleri’, ‘Sigorta Sektöründe Dijitalleşme’ konularından ve ‘Ufuk Turu’ndan oluşuyor. Programlardan mezun olan MetLife finansal danışmanları, ‘Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Başarı Sertifikası’na sahip olacak. İlandır...