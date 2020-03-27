Koronavirüs de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, COVID-19 teminatlı ‘Sağlığınız Bizde’nin, içinde bulunduğumuz özel durum nedeniyle tüm sigortalı adayları için çok uygun bir ürün haline geldi” dedi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, COVID-19 teminatlı ‘Sağlığınız Bizde’nin, içinde bulunduğumuz özel durum nedeniyle tüm sigortalı adayları için çok uygun bir ürün haline geldi” dedi.



Doktorla 5 defa telefonla görüşülebilecek



Dünya ve Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: “Bu dönemi, hep birlikte bir dayanışma içerisinde, iletişim kanallarımızı her daim aktif tutarak, sağlık anlamında en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu dayanışmanın güzel bir örneği olarak COVID-19 teminatlı Sağlığınız Bizde TSS ürünümüzün, mevcut faydası dışında tüm satış kanallarımız ve sigortalılarımız tarafında gerçekten ihtiyaca uygun bir ürün haline geldiğini düşünüyorum.” Sağlığınız Bizde ürünündeki tek değişikliğin COVID-19’un teminat altına alınması olmadığını dile getiren Pamukçu, ‘’Ürünümüze dahil edilen COVID-19 teminatı sektör için gerçekten büyük bir adım. Ancak ürünümüzdeki tek değişiklik, bu teminatın kapsam altına alınması değildir. Bu değişikliğin yanında, sigortalılarımızın sigorta süresi boyunca maksimum 5 defa olmak üzere telefonla görüntülü uzman doktor görüşmesi yapabileceklerini de belirtmek isterim” dedi. Türk Nippon Sigorta, Medical Park iş birliğiyle yaklaşık 3 yıl önce sektörde bir ilki başlatarak hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan Sağlığınız Bizde TSS ürününü geliştirmeyi sürdürüyor.



Sağlığınız Bizde hangi avantajları sağlıyor?



• Uzman görüşü teminatını sağlıyor.



• Tahlillerini evde yaptırması gereken hastalara bu ürünle birlikte evde tahlil yaptırma imkânı sunuyor.



• Yapılacak tahlilin yüzde 50’sini bu poliçe kapsamında karşılıyor.



• 80 yaşa kadar sigortalanma hakkı verilen bu ürünün yaş limiti de önümüzdeki üç ay için 85 yaşa kadar çıkartıldı.



• Sağlığınız Bizde de mevcut hastalıklar da kapsam dahilinde. İlandır...