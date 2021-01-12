Katılımcıların hayatına ‘bereket’ katacak

Bereket Sigorta bünyesinde kurulan Bereket Tekafül ile birikimlerini ve deneyimlerini bir araya getirdiklerini söyleyen Güngör, “Geniş vizyonumuz, memnuniyet odaklı ve yardımlaşma üzerine kurulu sigorta yaklaşımımız ile geleceğin en önemli sigortacılık kollarından olacak olan tekafül sigorta işlemleri için standartlarımızı şimdiden belirledik. Ülkemizde özellikle tekafül özelinde yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemde katılımcılarımıza en kapsamlı sigorta tecrübesini sunacağız” diye konuştu.



Bereket Tekafül’ün asıl hedefinin tüm Türkiye’ye katılım sigortacılığı kavramını en doğru şekilde tanıtmak olduğunu kaydeden Gügör, “Tekafül sigortacılık kavramının hayata geçmesiyle Türkiye’de sigortacılık alanında yeni bir dönem başladı ve bu dönemde de her zaman olduğu gibi en öndeki yerimizi aldık. Konutunuzu, işinizi ve aracınızı her koşulda güvende tutmak; katılım sigortacılığının avantajlarından yararlanmanıza yardımcı olmak ve bu yeni dönemi; hemen keşfetmek isteyen tüm katılımcılarımızın hayatına bereket katmak için hazırız” diye konuştu. İlandır...