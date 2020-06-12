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Sigorta
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Hırsızlara dikkat! Farınızı çalabilirler

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Hırsızlara dikkat! Farınızı çalabilirler
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Tasarruf edilerek alınan otomobillere yönelik kötü niyetli kişilerin verdiği hasarlar olabiliyor. Son zamanlarda bazı araçlarda far hırsızlıkları artmaya başladı.

Yeni nesil otomobillerdeki farların yüksek fiyatlara satılması ve sürekli de talep olması nedeniyle far hırsızlıkları ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle LED ampule sahip otomobillerin farları hırsızlar tarafından çalınıyor. Bazı marka otomobillerde farları sökmek için fazla zaman harcanmasına gerek olmuyor ve bu da hırsızlar için avantaj sağlıyor. Farları çalan hırsızlar sadece bununla kalmıyor ve tamponla kaputa hatta çamurluklara da hasar verebiliyor.

Bu durumda on binlerce lira hasar meydana çıkıyor ve araçta kasko sigortası yoksa büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.

KASKO YAPTIRANLAR MAĞDUR OLMUYOR

Kasko yaptıran otomobil sahipleri far hırsızlığı olayıyla karşılaştığında tüm masraflarını kasko şirketi karşılıyor. Kaskonun hasarı karşılaması için polis tutanağının tutulmasında fayda var. Sonrasında yetkili servis ya da herhangi bir oto elektrikçide farlar alınıp takılabiliyor. Kaportada oluşacak hasarlar için de servis ya da kaportacılar sorunu ortadan kaldırabiliyor.

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