Güneş Sigorta kârını 10 kat artırdı

Şirketin finansal sonuçlarının 2019 yılı başından itibaren artış gösteren bir grafikle seyrini sürdürdüğünü belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “2019 yılsonu itibarıyla 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi ve 123 milyon 559 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sigorta sektöründe 63 yılı geride bırakan köklü bir şirket olarak, faaliyetlerimize tüm paydaşlarımıza artı değer yaratmak amacıyla devam ediyoruz” dedi.



AKTİF TOPLAM YÜZDE 40 ARTTI



Benli, şunları söyledi: “Bu amaçla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde aldığımız sonuçlar da bizi destekleyecek nitelikte. 2018 yılında 25,7 milyon TL olan teknik karlılığımız 2019 yılsonunda beş kat artarak 152.8 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bilançomuzda karlılık ve aktif büyümenin olumlu etkileri görülüyor, aktif toplamımız yüzde 40 artarak 3.7 milyar TL’ye yaklaştı. 2020 yılında da aynı motivasyonla; gücümüzü daha da artırarak sürdürülebilir karlılık stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. İlandır