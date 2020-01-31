Gulf Sigorta, En İyi Seyahat Sağlık Sigortası sunan şirket seçildi

Gulf Sigorta Türkiye Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, “Bizim hayalimiz müşterilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her platformda onlara hizmet verebilmek ve sadece bir tıkla ulaşılabilir olmak” dedi.



Bu konuda güçlü iş ortaklıklarına sahip olduklarını ve ürünün gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğine dikkat çeken Sağıroğlu, seyahat sigortasının önemi hakkında ise şunları söyledi: “Seyahat esnasında kontrolünüz dışındaki risklerle baş etme zorunluluğu daha da artıyor. Gulf Seyahat Sigortası ürünü, farklı paket planları ile iptaller, kesintiler, aktarma hataları, gecikmeler, bagaj kayıpları ve hasarları, tıbbi müdahaleler gibi rizikolara karşı kapsamlı ve ek avantajlar da sağlayan teminatlar sunuyor. Gulf Sigorta’nın Seyahat Sigortası Planları, seyahatten önce seyahatin iptali, gecikme, kalkışa veya aktarmaya yetişememe gibi gerçekleşme olasılığı büyük olan aksiliklere karşı avantajları ve ailelere özel paket programları ile sigortalılara farklı seçenekler sunuyor. Gulf Sigorta Seyahat Planları, geniş bir yelpaze ile farklı tercihlere göre müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebiliyor.” İlandır...