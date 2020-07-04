Gelecek Fakültesi ilk mezunlarını verdi

AXA Sigorta, profesyonel sigorta acentelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve AXA dağıtım kanalının gücünü uzun vadede de artırmak için hayata geçirdiği ‘Gelecek Fakültesi’nden eğitim alan 41 kişi programı başarıyla tamamlayarak mezun oldu.



AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Bu fikir ilk ortaya çıktığı günden beri nasıl fark yaratabileceğimizi ve tecrübeyi nasıl sürekli kılabileceğimizi detaylıca değerlendirdik. İki yıla yakın süredir devam ettiğimiz acente ve bölge toplantılarımızda da acentelerimizle yüz yüze görüşerek beklentilerini dinledik. Buna ek olarak potansiyel katılımcıların ihtiyaçlarını anlamamızı sağlayacak odak grupları düzenledik. Oldukça kapsamlı bir içeriği olan ve adeta bir yüksek lisans programı gibi kurguladığımız bu program, katılımcılar kadar bizler için de bir öğrenme, gelişim ve geleceğe hazırlık süreci oldu. Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Gelecek Fakültesi programımızla mezun olan 41 başarılı öğrencimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu. İlandır...