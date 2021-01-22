Ferdi Kaza Sigortası ile ‘yıllarca’ koruyor

Şu anda sektörde benzer ürünler genellikle bir yıllık olurken Yıllarım Güvende ile MetLife müşterileri 2 yıldan 5 yıla kadar süreyle hem kendilerini hem yakınlarını bireysel olarak yaşayabilecekleri risklere karşı finansal güvence altına alabiliyor. 18-68 yaş arası herkesin faydalanabileceği Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan Dört Dörtlük Asistans Paketi ise pek çok alanda müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Hemen her alanda olduğu gibi sigorta alanında da tüketicilerin beklentileri ve ihtiyaçları değişiyor. Biz MetLife olarak değişen dünyanın dinamiklerini yakalamak için düzenli olarak müşteri ihtiyaç analizleri yapıyor ve değişen ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler sağlıyoruz. Yaşadığımız dönem, müşterilerimizin sadece kısa süreli değil, uzun süreli korunma ve risklerini bertaraf etme ihtiyaçları olduğunu gösterdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzü hazırladık. Böylece müşterilerimizin kendilerini daha uzun süreli güvende hissetmelerini sağlayacağımıza inanıyorum.” İlandır...