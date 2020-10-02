Dolu gitti, hasarı kaldı

Sigorta şirketleri hemen hareket geçerek acil hasar onarım merkezleri kurdular. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, kasko sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekerek, “Bu dolu yağışından sonra servislerde yoğunluk yaşıyoruz. Dolunun yağdığı ilk gün 500 araç servisimize geldi. İlk belirlemelere göre 5 bin araç bekliyoruz. Sayı giderek artıyor. Özellikle Ümraniye, Kadıköy bölgelerinden yoğun başvuru geliyor. Bu sayı giderek artacak ve tahminlerime göre 10 binleri bulacak. 10 bin kaskolu aracın olduğunu düşünürsek toplamda yaklaşık 30 bin aracın hasar aldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.



Kasko poliçelerinin dolu hasarlarını karşıladığına dikkat çeken Ünaldı, hatta birçok sigorta şirketinin de hasarsızlık indirimini bozmadan kasko kapsamında dolu hasar onarım işlemini karşıladığını söyledi.

2017’DE TECRÜBE KAZANDIK

Ünaldı, RS Servis olarak 2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edindiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz.”

HDI ACİL HASAR ONARIM MERKEZİ KURDU



HDI Sigorta CEO’su Ceyhan Hancıoğlu da, yağan dolu ve sağanak yağış ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hancıoğlu, şunları söyledi; “Dolu ve yağmurdan dolayı konut ve araçlarda hasarlar oluşmuştur. Müşterilerimize bu süreçte en iyi hizmeti sunabilmek için HDI Sigorta olarak önlemlerimizi aldık. Araç hasarları için acil hasar onarım merkezimizi kurduk, eksper yapılmasına gerek olamadan onarım işlemlerine başladık. Konut hasarları için eksper ekiplerimiz hazır olup, müşterilerimizden gelen taleplere anında müdahale etmektedir.” İlandır...