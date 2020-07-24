DASK’ı artık Türk Reasürans yönetecek

DASK’ın teknik işleticiliği Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a devredildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK; son 3 dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta’nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu. Eureko Sigorta’nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibariyle DASK’ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstlendi. DASK’ın teknik işleticiliğinin Eureko Sigorta’dan Türk Reasürans’a devredilmesine yönelik 23 Haziran’da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Pieter Vegter ve DASK Koordinatörü İsmet Güngör katıldı.



25 MİLYAR LİRALIK HASAR ÖDEME KAPASİTESİ



Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, 15 yıllık süre içinde toplamda 11 milyar TL’ye yakın deprem rezervine ve yaklaşık 10 milyon poliçe adedine ulaştıklarını belirterek, “Olası büyük bir depremde 25 milyar TL hasar ödeme kapasitesine ulaştık. Bununla birlikte hasar yönetimindeki geliştirmelerle birlikte olası bir depremde; Zorunlu Deprem Sigortalı konutların hasarını tespit etme ve tazminatlarını ödeme hızında çok ciddi geliştirmelere imza attık. Gururla ve gönül bağıyla yönettiğimiz DASK’ı bugün Türk Reasürans’a devrediyoruz. Türk Reasürans’ın da bizden devraldığı bu bayrağı en iyi şekilde daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz” dedi.



HEDEF DASK POLİÇESİZ KONUT BIRAKMAMAK



Türk Reasürans, 8 Ağustos itibarıyla DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenecek. DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenmekten onur duyduklarını ve DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını vurgulayan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren şunları ifade etti: “DASK’ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güvenini daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu; sadece Türkiye’de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak ‘Çağrı Merkezi’ hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut halinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız.”

Poliçe adedi 10 milyona ulaştı



Eureko Sigorta’nın DASK’ın teknik işleticiliğini üstlendiği 2005 yılında 2.4 milyon olan poliçe adedi; 2010 yılsonunda 3.3 milyona ve 2015’te 7.2 milyona yükseldi. Poliçe adetlerindeki artışla beraber Zorunlu Deprem Sigortası fon büyüklüğü de her yıl büyümeye devam etti. 2005 yılında 312 milyon TL olan fon büyüklüğü, 2010 yıl sonunda 1.4 milyar TL’ye ve 2015’te 3.7 milyar TL’ye yükseldi. Temmuz 2020 itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar TL’ye yaklaştı.



Bununla paralel olarak sigortalılık oranlarında da artış yaşandı. 2005 yılının sonunda yüzde 19 olan sigortalılık oranı 2010 sonunda yüzde 26’ye; 2015 sonunda yüzde 41’e ve bugün yüzde 55’e yükseldi. 7 büyük ilde sigortalılık oranı yüzde 70’in üzerine çıkarken, 26 ilde de yüzde 50’nin üzerinde sigortalılık oranına ulaşıldı. İlandır...