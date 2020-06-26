Covid-19 ile birlikte online sağlığa olan ilgi arttı

Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, sağlık alanında yeni bir döneme imza attıkları Dijital Sağlık Platformu hakkında bilgi verdi. Dijital Sağlık Platformu’nu koronavirüs (Covid-19) salgınından aylar önce hizmete sunduklarını açıklayan Turhan, salgının online sağlığa olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti.

Dijital Sağlık Platformu’nun, kullanıcıların yurt içi veya yurt dışında rahatsızlıklarına göre branş bazlı doktorlar ile 7/24 online video görüşmesi, telefon veya mesaj yoluyla iletişime geçebildikleri bir platform olduğunu vurgulayan, şunları söyledi: “Kullanıcı deneyimini merkeze koyarak ve empati yaparak etraflıca düşünülmüş bir hizmet sunduk. Hizmet unsurlarının tasarlanmasından sunumuna, kullanıcının deneyimlemesinden değerlendirmesine kadar tüm detaylarıyla ele alınmış bir hizmet. Sağlık ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm branş doktorlarına, yeni anne olmuş kişilere, evde diyet ve spor yapmak isteyecek kişilere kadar sunulan çok detaylı bütünleşik bir hizmet organizasyonu var. Kullanıcı bir kısıtlama yaşamadan çok kolay ve hızlı bir şekilde hizmete ulaşıyor ve dilediği kadar yararlanabiliyor. Aldığı hizmeti de değerlendirebiliyor.”

Pandemi döneminde günlük alışkanlıklardan, hobilerden uzak kalan insanların psikologlara ve diyetisyenlere daha fazla ihtiyacı olduğunu belirten Turhan, “Son verilerimize göre sağlık problemi yaşayan kişilerin yüzde 25’i online diyetisyenlere yüzde 17’si ise online psikologlara başvurdu. Ayrıca psikolog ve diyetisyen randevusu alan kişilerin yüzde 70’den fazlasının mutlaka ikinci randevuyu talep ettiğini de söyleyebilirim. Bu branşlar dışında yeni doğan bakım desteği talepleri de benzer ölçüde iyi gidiyor” diye konuştu.

Turhan, Dijital Sağlık Platformu’na yeni ekledikleri “Online Spor” kategorisiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Online Spor hizmeti ile kullanıcılar seçtikleri uzman spor eğitmenlerinden online olarak birebir yoga, pilates ve fitness dersi alabiliyor, istedikleri zaman dilimine de randevu oluşturabiliyorlar. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı spor yapamayan, spora başlama fikrini bir türlü ileriye taşıma fırsatı bulamayan tüm kullanıcılara ulaşmayı hedefliyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde birebir özel ders imkânı ile egzersiz ve spor yapmanın keyfini çıkarabilecekler.”

Dijital Sağlık Platformu’nda hangi branşlar var?

Turhan, Dijital Sağlık Platformu’nda yer alan branşlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İç hastalıkları, acil tıp, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru gibi alanında uzman tıbbi danışmanlık verebilecek birçok branş doktoru ile beraber diyetisyen, pedagog ve psikolog danışmanları; yeni anne olmuş kişiler için bebeklerinin gelişim takibi, uyku düzeni gibi tüm konular hakkında uzman hemşireler ve ebelerden destek alabilecekleri yeni doğan bakım hizmetimiz de bulunuyor. Sağlık konusunda kullanıcılara faydalı olabilecek tüm ihtiyaç noktalarında yanlarında olmak istedik ve Dijital Sağlık Platformuna yeni bir modül daha ekleyerek “Online Spor” hizmetini de dahil ettik.” İlandır...