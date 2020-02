Azalan trafik kazaları hem sigortacılara hem milli gelire olumlu yansıdı

İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayan trafik kazalarıyla mücadele etkisini gösterdi. Kazalarla mücadele sonucunda Kasım 2019’a kadar olan trafik kazaları, geçen yıla oranla yüzde 9.2 azaldı. Kazalardaki azalma sadece sigorta sektörüne değil aynı zamanda milli ekonomiye de olumlu katkı sağladı.



İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda kara yollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya yapıldı. Bu kampanyaları kısaca hatırlayacak olursak, 7 Eylül 2018'de ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ kampanyası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başlamıştı. Emniyet kemeri kullanımın teşviki, aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verildi; denetimler yoğunlaştırıldı. ‘Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası’ ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı. 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında başlatılan ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında ise 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. “Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla ‘Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri’ projesi başlatıldı. Can kayıpları azaldı Söz konusu kampanyalar, trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynarken, polis ve jandarma birimlerince kara yollarında alınan tedbir ve artırılan denetimler sayesinde, trafik kazaları ile buna bağlı ölüm sayılarında düşüş görüldü.



ÖLÜMLERDE DE AZALMA VAR



Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı ile ilgili birkaç rakam paylaşırsak, önlemlerin etkileri daha da iyi görülüyor. Türkiye genelinde 2017'de meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde ölen kişi sayısı 3 bin 534 olurken, 2018 yılındaki trafik kazalarında ise bir önceki yıla göre yüzde 4.7’lik düşüşle 3 bin 368 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 157 kişi olay yerinde öldü. Son iki yılın 10 aylık sürelerinin karşılaştırmasında trafik kazalarında olay yerinde ölen kişi sayısında yüzde 28.5’luk düşüş yaşandı. Bu sonuçlar, kuşkusuz sigorta sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor. Kazalar sonrası yaşanan can kaybı ve yaralanmalardaki azalış, gerek toplumda yaşanan sosyal buhranın önüne geçilmesi, gerekse bu kazalarda oluşan maddi hasarlarla milli servet kaybının önüne geçilmesi bakımından önem kazanıyor. Diğer taraftan yine ölümlü ve yaralanmalı kaza sayılarının azalışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından mağdurlara yapılan ödemelerde de azalışı beraberinde getiriyor.



SİGORTA SEKTÖRÜ DE OLUMLU ETKİLENDİ



TSB tarafından yapılan değerlendirmede, trafik kazalarındaki azalmanın sigorta sektörüne olduğu kadar milli ekonomi için de yarar sağladığı vurgulanırken, “Gerek Devletimiz tarafından yürütülen çalışmalar gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler sektörümüzce takdirle karşılanmaktadır” denildi. Sık kaza yapanın primi arttı Zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışın caydırıcı etkisi de sürüş güvenliğine katkı sağlıyor ve trafik kazalarını önleyici bir etkiye de sahip oluyor. Nitekim, 24 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, sigorta şirketlerince yapılan risk değerlendirmesinde trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenlerinin sigorta priminin tespitinde kullanılabileceğini hüküm altına aldı. Böylece, sık kaza yapan sürücülerin primlerinin kaza yapmayanlara göre yüksek belirlenmesinin, sürücü davranışlarını etkileyerek kaza frekansını azaltıcı yönde bir etkisinin yaratılması hedefleniyor. Bununla birlikte, ‘kişi temelli poliçe tanzim sistemi’nin uygulanması ile tarifelerde sürücülerin sürüş davranışlarının dikkate alınarak iyi-kötü sürücü ayrımı netleştirilmesi ve ehliyet puanı, trafik cezaları gibi ehliyet üzerinden yürütülen verilerin de poliçelendirme aşamasında kullanılmasının sağlanması ve bu sayede trafik kazalarının azaltılarak ülkeye, topluma ve sektöre katkı sağlanması amaçlanıyor.



TRAFİK SİGORTASINDA 100 ARAÇTAN 21’İ HALEN SİGORTASIZ



Türkiye Sigorta Birliği’nden alınan bilgiye göre, toplumda en yaygın bilinen sigorta türü olan zorunlu trafik sigortasında son verilere göre sigortalılık oranı 2019 yılı 10’uncu ay sonu verilerine göre yaklaşık yüzde 79 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre sigortasızlık oranında 0.3 puanlık bir azalış yaşanmış olmasına karşın, hâlihazırda trafikte seyreden her 100 araçtan 21’i hala sigortasız. Bu durum toplum için önemli bir risk unsuru oluşturuyor.

KAZALARDA AZALMA OLMASAYDI MALİYETLER DAHA YÜKSEK OLURDU



Trafik kazalarının azalması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın çalışma yaptığını hatırlatan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, şunları söylüyor: “Bu çalışmalar sonucunda reel olarak trafik kazaları da azaldı. Bu durum sektörde özellikle maliyetler üzerinde etkili olacak. Trafik sigortasında hasar/prim oranı, 2019’da önceki yıla göre arttı. Primlerde enflasyon kadar artış olmamasının yanı sıra kur ve enflasyondaki artış, hasar/prim oranının yükselişinde etkili oldu. Ancak, trafik kazalarında azalma olmasaydı, sektörde maliyetler daha yüksek olacaktı.”