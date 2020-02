AXA, sektörün ‘En İtibarlı’ şirketi seçildi

AXA Sigorta, pazarlama dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama ödülleri 2019 sigorta kategorisinde birinciliğe layık görüldü.



50’yi aşkın sektörel kategorinin değerlendirildiği, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE işbirliğiyle; 12 ilde toplam bin 200 kişinin anket çalışmalarına katılımıyla gerçekleştirilen araştırma ile belirlenen lider şirketler özel bir törenle ödüllendirildi.



AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri. AXA markasının gücünü artırmakla kalmayan; aynı zamanda sigortalılık bilincinin artırılmasına da katkı sağlayan iletişim çalışmalarımız ve toplumsal hayat için değer yaratan projelerimize bu bakış açısını yansıtmayı sürdürüyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi her geçen günün gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyoruz” dedi.





İşcan, şunları söyledi: “Tüm bu çalışmalarımızın itibar ve marka değerini en çok artıran şirketler arasında yer almamızı sağlaması ve tüketiciler tarafından da anlaşıldığımızı görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Özellikle Türkiye temsili olarak tüketicilere sorulan sorularla ortaya çıkan bir değerlendirmenin sonucu olarak bu ödüle layık görülmek; bizim için çok ayrı bir kıymete sahip. Bu vesileyle bu ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”



2019 YILINDA AXA’YA 7 ÖDÜL



AXA Sigorta 2019 yılı boyunca aldığı farklı dallarda birçok ödülle de başarılarını taçlandırmıştı. Stevie Ödüllerinde “Kıymetini Kaybetmeden Bilenlere” ürün iletişimleri ile Altın, Altınordu Değerler Ortaklığı iletişimi ile yılın PR kampanyası dalında Bronz Stevie alırken; AXAGo ile ürün inovasyonu dalında Altın Sardis; cep telefonu sigortasıyla dijital pazarlama alanında Altın Örümcek sahibi oldu. The W3 ödüllerinde de sosyal sorumluluk dalında hem yol güvenliği alanındaki iletişim çalışmaları hem de Kadınlar Günü için hazırlanan “Görsünler” videosu ile ödül almaya hak kazandı.