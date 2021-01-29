Anadolu Sigorta ve Arya ‘kadına destek’ için işbirliği yaptı

Kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdüren Anadolu Sigorta, Arya’nın iletişim ağında bulunan kadın girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel online eğitimler veriyor. “Sigortacılıkta Bildiklerimiz Aslında Bilmediklerimiz Olabilir mi?” başlığı altında ilk eğitimle Arya Challenge Club üyeleriyle buluşan Anadolu Sigorta, bu iş birliği kapsamında toplam 5 adet interaktif online eğitim gerçekleştirecek.



Arya Kadın Yatırım Platformu’nun, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini toplumun her kesiminde yaygınlaştırarak, kadınları sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirmek için çalıştığına dikkat çeken Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, kadın girişimcilere doğru bilgi ve bağlantı sağlayarak yatırımlarını büyütmelerine rehberlik eden Arya ile iş birliğinin, Anadolu Sigorta’nın toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşım ve uygulamaları açısından da önem taşıdığının altını çizdi. Tiryakioğlu, “Anadolu Sigorta’da 1300’ün üzerinde çalışanımız içinde, kadın çalışan oranımız yüzde 52 seviyesinde. Yönetim ekiplerimizde kadın sayısının artmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultudaki iş birliğimiz kapsamında Arya’nın 2021 yılında gerçekleştireceği, kadın girişimciliğinin sürdürülebilir olması kapsamında desteklenmesi için sürdürdüğü çalışmalarının ana sponsorlarından olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.



SİGORTA BİLİNCİ OLUŞTURACAĞIZ



Tiryakioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş birliğimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz “Sigortacılıkta Bildiklerimiz Aslında Bilmediklerimiz Olabilir mi?” ve “Bana Bir Şey Olmaz Deme” eğitimlerini Arya iletişim ağında bulunan özel girişimci, yatırımcı ve üyelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sigorta sektörünün önemli sorunlarından birisi, ne yazık ki toplumda sigortanın hala bir ihtiyaç olarak görülmemesi. Eğitimlerimizin konu başlıkları arasındaki ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışının artık değişmesi gerekiyor. Ne yazık ki bazen sigortanın önemi bir sorun ya da hasar ile karşılaşınca anlaşılıyor. Bu konuda bir bilinç oluşturmak sigorta sektörünün ve şirketimizin öncelikli hedeflerinden biri. Eğitim serimizde, uzman yöneticilerimiz sigortacılığı gerçek hayattan hikâyeler ve örnek senaryolar ile anlatacak. Katılımcılar etkileşimli derslerimizde sigortacılık ile ilgili akıllarındaki soru işaretlerine yanıt bulacaklar. Günün sonunda, kadın girişimcilerimizi, dileriz hasar ile karşılaşmadan, ihtiyaçlarına uygun sigortacılık ürün ve hizmetlerin bilinci ile gerekli önlemleri almaları yönünde desteklemiş olacağız” diye konuştu.



Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sosyal bir girişim olan Arya’nın ana sponsorlarından Türkiye İş Bankası, 2018 yılından bu yana kadın girişimciliğinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Anadolu Sigorta’nın da destekçimiz olarak bizlere katılmasından çok mutluyuz.” İlandır...