Anadolu Sigorta çalışanları ‘Biz Bize’ de buluşuyor

Pandemi sebebiyle uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ile birlikte iş modellerinde dijitalleşme hızını arttıran Anadolu Sigorta; hem çalışanlarının hem de müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. İnsan kaynakları alanında iç iletişimi kolaylaştıracak pratik bir uygulama hayata geçiren Anadolu Sigorta; ‘Biz Bize’ mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yaratıyor. Kurum kültürü çerçevesinde insan kaynakları alanında da dijital düşünerek, yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini ifade eden Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu; “Uzaktan çalışma bize kurumlarda iç iletişimin yaşamsal bir önemde olduğunu bir kez daha gösterdi. Günümüzde şirketlerdeki sürdürülebilir başarının sırrı, güncel stratejiler ve yenilikçi kurumsal teknolojilerle çalışanları desteklemekten geçiyor. ’Biz Bize’ mobil uygulamamız tam da bu noktada insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran ve iç iletişimimizi destekleyen bir dijital dönüşüm projesi olarak hepimizin hayatına yenilik katıyor. Bu uygulama ile birlikte uzaktan çalışma sisteminde de, ortak çalışma kültürümüz çok daha etkin hale geliyor. Güçlü olan iletişimimiz sayesinde iş birliklerimizi daha da artırarak, yeni buluşma noktamızda ortak bir sinerjiyle ve keyifle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



ANLIK PAYLAŞIM YAPILABİLECEK



İletişimi sağlıklı ve sürekli kılabilmek için çalışanların kullanıcı alışkanlıklarını da düşünen “Biz Bize” mobil uygulamasının; zaman ve mekandan bağımsız olarak her an ve her yerden erişime açık olduğunu belirten Tiryakioğlu; Platformun, sürekli etkileşim sağlaması ve güncellemelerden anlık haberdar etme özelliği sayesinde ekip içinde iletişimlerini daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Her çalışanın uygulama üzerinden anlık paylaşımlar da yapabileceğinin altını çizen Tiryakioğlu; “Dijital takdir imkânı sunan, kurum içi girişimcilik kültürünü besleyen; acil durumlarda çalışma arkadaşlarımızdan bilgi alabilmemizi sağlayan ‘Biz Bize’ uygulaması ile; yeni normalin getirmiş olduğu, şirkete giriş rezervasyonları da yapılabilecek. Tüm bu özelliklerin yanında, izin, fazla mesai giriş ve onaylama süreçleri, eğitim portalına erişim ve sağlıklı yaşamı destekleyen çeşitli yeni uygulamaları da platforma dahil edeceğiz ve uygulamamızı geliştirmek yönündeki çalışmalarımız hız kaybetmeden devam edecek” diye konuştu. İlandır...