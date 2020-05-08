Aksigorta’dan 60’ıncı yıla dijital kutlama

Bugün 10 bölge müdürlüğü, 670 çalışanı ve 3000 bağımsız acentesi ile faaliyet gösteren Aksigorta; küresel çapta yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle 60. yıl dönümünü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Bakanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta üst düzey yöneticileri, çalışanları ve iş ortaklarıyla dijital ortamda kutladı.



"YENİ İLKLER BEKLİYORUZ”



Aksigorta’nın 60 yıldır başarılarla ilerleyen bir şirket olduğunu belirten Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı; “Bugün içinde bulunduğumuz bu şartlarda hayatı ertelemeden yaşamamız gerekiyor. Bu kutlama etkinliğini de bugünün şartlarıyla, ertelemeden gerçekleştirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Aksigorta olarak, motivasyonu yüksek ve oldukça başarılı bir ekipsiniz. 2019 yılında başarılı sonuçlar aldınız. 2020 gibi zor bir yıla da oldukça başarılı bir şekilde başladınız ve şu andaki rakamlar da bu başarının devam ettiği yönünde. Müşteri memnuniyeti sonuçlarınız her zaman yüksek. İş olarak insanların hep sıkıntılı zamanlarında yanında olursunuz. Yeni dönemde de yeni ilkler bekliyoruz” dedi.



EN KARLI ŞİRKETİZ



Sigortacılık alanında 1960 yılında başlayan yolculuğu emin adımlarla sürdürdüklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise, “Sabancı Grubu güvencesi ve Ageas’ın desteği ile birlikte; çalışanlarımızdan, müşteri ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle 60 yıldır sektöre yön veriyor; önemli bir başarı öyküsüne imza atıyoruz. Bugün Türkiye’nin en güvenilir ve aynı zamanda en karlı şirketiyiz. Şüphesiz ki bu başarıda en büyük paya sahip olanlar; büyük Aksigorta ailesini oluşturan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızdır” diye konuştu. İlandır