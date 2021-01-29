Acenteler ve satış ekibi online zirvede buluştu

2020 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı, 2021 yılına ilişkin stratejilerin konuşulduğu etkinliklerin sonunda ayrıca başarılı olan acentelere ve direkt satış ekibine çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Etkinliklerin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk; pandeminin sağlık, ekonomi ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği 2020 yılının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörü açısından diğer sektörlere göre daha iyi geçtiğini belirtti. 2019 yılı sonunda 127 milyar TL civarında olan otomatik katılım dâhil Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) fon büyüklüğünün yüzde 33,6 civarında artarak 170 milyar TL’ye ulaştığını belirten Ertürk, “43 milyar TL civarındaki söz konusu büyümenin yaklaşık 12 milyar TL’si yeni nakit girişinden kaynaklandı. Öte taraftan katılımcı sayısı yüzde 5,1 oranında artarak 13,5 milyonu geçti. 2020 yılında BES’e 662 bin yeni katılımcı gelmiş oldu. Hem yeni nakit girişinin olması hem de katılımcı sayısının artıyor olması sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyüdüğüne işaret ediyor. Bu güzel gelişimde BES fonlarının enflasyonun çok üzerinde sağladığı getiriler de etkili oldu” diye konuştu.



Ertürk, 2020 yılının hayat sigortaları açısından da iyi geçtiğini belirterek, “Özellikle kredi bağlantılı ürünlere olan yüksek ilginin de etkisiyle prim üretimi yaklaşık yüzde 27 oranında artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 14,4 milyar TL’ye ulaştı” dedi.



FİNANSAL HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK



Anadolu Hayat Emeklilik’in 2020 yılı performansını değerlendiren Ertürk, finansal hedeflerine ulaştıklarını açıklayarak, şöyle devam etti: “Aktif büyüklüğü, öz kaynaklar, emeklilik varlığı, net kâr gibi temel finansal göstergelerde başarılı sonuçlar elde ettik. Ayrıca 30. kuruluş yılımızı kutladığımız 2020 yılında, yine bir ilki gerçekleştirerek sigorta ve emeklilik sektöründen Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk şirket olduk.” Zirvelerde Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk’ün yanı sıra; satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Atalay ve İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, sunumlarıyla 2020 ve 2021 yılı değerlendirmelerini paylaştılar. Sunumlar sonrasında yapılan ödül törenleri ile başarılı olan acentelere ve direkt satış ekibine ödülleri takdim edildi. İlandır...