Siemens Türkiye’nin odağında geleceği şekillendiren kadınlar var

Türkiye’de 165 yıldır sektörlerin dijital dönüşüm süreçlerine sunduğu ürün ve çözümlerle destek olan Siemens Türkiye, “Geleceği Şekillendiren Kadınlar” Projesi ile geleceğin kadın mühendislerine mentorluk ve burs programlarıyla destek oluyor.

Siemens Türkiye’de görev yapan kadın mühendisler, genç mühendis adaylarına mentorluk desteği veriyor. TEV iş birliği ile mühendislik eğitimi alan genç kadın öğrencilere burs desteği sağlayan Siemens Türkiye, ayrıca “Women Engineers Club” ile üniversitelerde kadın mühendislerin hikayelerini geleceğin profesyonelleriyle buluşturarak, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

“GELECEĞİ KADIN MÜHENDİSLERİMİZLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Keçeci, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularının Siemens’in sahip olduğu kültürün ana bileşenlerinden olduğunu belirterek, “Geleceği Şekillendiren Kadınlar Projemiz ile çeşitlilik ve fırsat eşitliği kültürümüzü çalıştığımız her alana entegre etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, şirketimiz bünyesindeki kadın mühendislerimizin, genç kadın mühendis adaylarına mentorluk yapmasının önünü açıyor ve deneyim paylaşımıyla onları güçlendiriyoruz. TEV ile iş birliği içinde yıllardır devam eden kadın mühendis adaylarına yönelik burs desteğiyle onların geleceğe uzanan yolculuklarına katkı sağlamaktan ve geleceği kadın mühendislerimizle şekillendirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin ilk lise robot kulübü olarak 2007 yılında Siemens Türkiye desteğiyle kurulan Darüşşafaka Robot Kulübü ‘Sultans of Türkiye’, pek çok başarıya imza attı. Öğrenciler, ABD’de düzenlenen FIRST Midvvest Regional robot yarışmasının en prestijli ödülü “Chairman’s Award”u kazandı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK ODAKLI İSTİHDAM

Siemens Türkiye, kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen uygulamaları hayata geçiriyor. Farklılıklara ve çeşitliliğe değer verilen, açık ve şeffaf iletişimin bulunduğu, dayanışma ile güçlenen bir çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla hareket ediliyor.

Toplumun gelişiminin kadın istihdamının artışıyla doğru orantılı olduğuna inandıklarının altını çizen Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, “Siemens Türkiye’nin ana odaklarından biri çeşitlilik. Kadınların iş yaşamında daha görünür olmaları, kadın çalışan sayısının artması ve özellikle mühendislik mesleğinin toplum nezdinde erkek mesleği olarak algılanmasının değişmesi için sorumluluk alıyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımız, fırsat eşitliği ilkemiz ve hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle bu yönümüzü güçlendiriyoruz. Çünkü biz kadın gücünün artmasını toplumun gelişimiyle eşdeğer görüyoruz” dedi.

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