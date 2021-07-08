Seyyanen zam ne demek, nedir? Seyyanen zam kimler alabilir? Kamu işçileri için gündemde

Kamu işçilerine yapılması beklenen beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan seyyanen zam terimi, tam manasını merak eden kişilerce araştırılmaya başlandı. Sıkça kullanılan seyyanen kelimesinin anlamını merak edenler, konunun detaylarını internet seyyanen ,üzerinden araştırıyor. Peki, seyyanen zam ne demek? Seyyanen nedir ne anlama geliyor? İşte, detaylar.

SEYYANEN NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

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