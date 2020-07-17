Şenpiliç Türkiye’nin en büyük 66. sanayi şirketi oldu

Şenpiliç, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi” listesinde bu yıl yine yükselerek, piliç sektöründeki başarısını bir kez daha tescilledi. 425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 3 milyar TL’ye yakın cirosuyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç eti üreticisi olan Şenpiliç, 76. sıradan yükselerek 66. sıraya çıktı.

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ yaptığı değerlendirmede, “Şenpiliç olarak İSO sıralamasında ilk 100 şirket arasında bu yıl yine yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemize, toplumumuza ve sektörümüze daha fazla katkı sağlamak amacıyla stratejik olarak büyümemiz ve akıllı entegrasyonla gelişmemiz tüm hızıyla devam edecek.”

Şenpiliç, doğup büyüdüğü topraklardan sonra 2017 yılında ilk kez başka bir kentte yatırıma başladı. Şirket, Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük kapasitesi 225.000 adet olan bir Kesimhane ve yıllık 579.500 ton olan bir Yem Fabrikasının yatırımını yaptı. Bunu, önümüzdeki dönemde kuluçkahane ve damızlık çiftlikleri izleyecek.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla kurduğu entegre tesisinin ve Adana’da kurulan yem fabrikasında üretim Ocak ayında başladı. Şubat ayı itibariyle de çiftliklere civciv girişleri yapılmaya başlandı.

Kuluçkahane ve damızlık çiftlikleriyle devam edecek olan ve çalışmaların hızla sürdürüldüğü yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 200 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratılarak, 840 çiftlikle anlaşma yapılacak ve entegre tesislerinde 3.500 kişiye istihdam sağlanacaktır. Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor. Şenpiliç bu yönüyle istihdam seferberliğine de anlamlı bir katkı sağlayacaktır.