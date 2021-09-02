Selçuk Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?

17 Ocak 1925 tarihinde Rodos'ta doğan Selçuk Yaşar, orta ve lise tahsilini İstanbul'daki Fransız Saint Joseph Lisesi'nde yapmış, 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.Yaşar Holding A. Ş. 'nin kurucusu ve Onursal Başkanı'dır. Yaşar Holding, 21 şirket ve 2 vakıftan oluşmakta, yaklaşık 7500 kişiye iş imkanı sağlamaktadır.Babasının dükkanında iş hayatına atılan Yaşar, 1954 yılında Türkiye'nin ilk boya fabrikası DYO'yu kurmuştur. Bundan sonraki yıllarda Türkiye'de öncülük ettiği birçok sanayi dalında yatırım yapmıştır.

Selçuk Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Baş Konsolosluğu görevini yürütmüştür. Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin kurucusu ve öncüsü olan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla bir çok önemli proje hazırlamış ve tatbik mevkiine koymuştur.

Sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara büyük ölçüde katkıları vardır. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusudur. Selçuk Yaşar başkanlığındaki Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, tamamen karşılıksız burs vermektedir.

Selçuk Yaşar pekçok öğretim kurumuna maddi, manevi destek vermiş, Türkiye'nin ilk özel köy tiyatro binasını, Bademler'de 1969 yılında kurmuştur. İzmir Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu'nu, Bayraklı'da Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu'nu ve Bornova'da Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Alaçatı'da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Alaçatı Çok Programlı Lisesi'ni inşa ettirmiştir.

Selçuk Yaşar bir dönem Ege Ekspres Gazetesi'ni ve Devir Dergisi'ni ve Gazete Ege'yi çıkarmış olup, Ege TV'nin de kurucularındandır.

Selçuk Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Baş Konsolosluğu görevini yürütmüştür. Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin kurucusu ve öncüsü olan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla bir çok önemli proje hazırlamış ve tatbik mevkiine koymuştur. Sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara büyük ölçüde katkıları vardır. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusudur. Selçuk Yaşar başkanlığındaki Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, tamamen karşılıksız burs vermektedir.

Selçuk Yaşar pekçok öğretim kurumuna maddi, manevi destek vermiş, Türkiye'nin ilk özel köy tiyatro binasını, Bademler'de 1969 yılında kurmuştur. İzmir Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu'nu, Bayraklı'da Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu'nu ve Bornova'da Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Alaçatı'da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Alaçatı Çok Programlı Lisesi'ni inşa ettirmiştir. Selçuk Yaşar bir dönem Ege Ekspres Gazetesi'ni ve Devir Dergisi'ni ve Gazete Ege'yi çıkarmış olup, Ege TV'nin de kurucularındandır. Selçuk Yaşar sanayiciliğinin yanısıra, bir fikir adamıdır. Basın ve yayın hayatında çeşitli basılı eserleri ve makaleleri vardır. 10 kitap ve 28 ayrı Mesaj kitapçığı yayınlanmıştır.

SETBİR Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin, ESİAD Ege Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ve KSK Karşıyaka Spor Kulübü'nün Onur Kurulu Başkanı'dır. TÜSİAD Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği ile ESİAD Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin kurucularındandır. Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nı ve Yaşar Üniversitesi'ni kurmuştur. BOSAD Boya Sanayicileri Derneği Danışma Kurulu Üyesidir.

Evli ve üç çocuk babası olan Selçuk Yaşar, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

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