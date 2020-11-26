Selçuk Bayraktar’dan gençlere davet! #MilliTeknolojiHamlesi’nde birlikte yürüyelim

29 Kasım tarihinde sona erecek başvurular için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, üniversiteli öğrencileri burs programına katılmaya ve #MilliTeknolojiHamlesi’ne ortak olmaya davet etti.

Bayraktar, başvurulara son 3 gün kala “#MilliTeknolojiHamlesi’nde birlikte yürümek için üniversiteli öğrencilerimizi Milli Teknoloji Bursu Programı’na davet ediyoruz. Geçtiğimiz sene pandemi şartlarına rağmen bursiyerlerimizle eğitim, spor, eğlence ve gönüllü çalışmalarla dolu dolu güzel bir yıl geçirdik. Bu yıl da ailemize katılacak yeni üyelerimizle tanışmak, birlikte çalışmalar yürütmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI İLE SEN DE #MİLLİTEKNOLOJİHAMLESİ'NİN BİR PARÇASI OL

Gönüllü ve Eğitmen-Mentor Burs Programı olmak üzere iki kategoride düzenlenen burs programında:

Gönüllü Burs Programı’na Türkiye'deki tüm üniversitelerin hazırlık, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Gönüllü Burs Programı’na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda yürütülen projelere katkı sağlamaları, görev bazlı proje geliştirmeleri, araştırma yapmaları ve birlikte çalışacakları koordinatörlüklerde aktif rol almaları bekleniyor. Gönüllü bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 10 ay boyunca aylık 700 TL burs alıyor.

Eğitmen-Mentor Burs Programı’na ise mühendislik ağırlıklı bölümlerde eğitim gören 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve lisansüstü programlarına kayıtlı üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Eğitmen-Mentor Burs Programı’na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ndeki öğrencilere eğitmenlik yapmaları ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapmaları bekleniyor. 12 ay boyunca devam edecek Eğitmen-Mentor Burs Programı kapsamında öğrencilere aylık 1000 TL burs veriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın www.turkiyeteknolojitakimi.org web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılan başvurular için son başvuru tarihi 29 Kasım 2020.