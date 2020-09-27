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İHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar sözünü tuttu! Sosyal medya hesabından duyurdu: Montu kaptırdık!

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Selçuk Bayraktar sözünü tuttu! Sosyal medya hesabından duyurdu: Montu kaptırdık!
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020 Festivali’nde giydiği montu kaptırdı.

Selçuk Bayraktar, tasarladıkları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Sabit Kanat dalında 300 ekip arasında Türkiye birinciliğini kazanan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Ebabil Takımına, birinci olmaları halinde vereceğini söylediği mont sözünü tuttu ve montunu ekibe vererek, bunu da sosyal medya hesabında paylaştı.

Festivale ‘Ebabil’ takımı olarak katılan Malatya temsilcileri, İHA üreticisi Baykar’ın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’la görüşmeleri sırasında, birinci olmaları halinde montunu talep ettiler.

Malatya Ekibi, birinciliği elde edince, Selçuk Bayraktar’ı ziyaret ettiler ve söz verdiği montu kendisinden aldılar.Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında ‘Montu kaptırdık’ paylaşımı yaparak, “Montu kaptırdık. Önce; Malatya EBABİL İHA takımı yarışmalar sırasında 1. olursak montunuzu alırız demişti.Sonra Malatya EBABİL İHA Takımı, #TEKNOFEST2020 Sabit Kanat İHA Yarışması’nda Türkiye 1. oldu. Montu kaptırdık! Tebrikler” dedi.

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