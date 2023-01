Selçuk Bayraktar: Bu ekibi parayla, maddiyatla motive edemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'ı hedef alarak "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti. Babacan'ın ifadelerine tepki yağmıştı.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar "Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz" diyerek daha önce katıldığı bir programda yurt dışındaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönmesi ile ilgili olarak kendisini sorulan soruya verdiği yanıtı paylaştı.

❝Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.❞



❝We do not motivate our team with material or engineering incentives. We are building our country's future together.❞



