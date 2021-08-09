Sel hasarı 27.7 milyon lira

Atilla Benli, sel felaketinin yaşandığı bölgeden gelen hasar taleplerine yönelik güncel verileri ve sektör olarak yapılanları anlatarak, özel yetki ve tavsiye kararlarını hızlıca alarak hasar süreçlerini kısaltabilmek adına gerekli aksiyonları aldıklarını söyledi. Sektörün veri ve teknoloji merkezi konundaki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçilerek felaket bölgesindeki sigortalılara SMS aracılığı ile bilgilendirme sürecinin hızla başlatıldığını değinen Benli, “Bugün itibariyle iki kentimizde yaşanan sel felaketi kaynaklı şirketlerimize ulaşan kesin ihbar sayıları; araç hasarlarında 72 adet, konut ve işyeri hasarlarında 78 adet, mühendislik hasarlarında ise 4 adet olmak üzere toplam 154 adete ve şirketlerimize ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutar ise 27.7 milyon TL’yi buldu” dedi.

Atilla Benli, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de ziyaretlere bulundu.

Türkiye Sigorta’ya, sel bölgesinden kasko, konut, mühendislik ve yangın poliçeleri kapsamında toplam 51 adet hasar başvurusu yapıldığını da ifade eden Benli, “Söz konusu 51 adet ihbar karşılığında 14’ü konut, 9’u kasko olmak üzere 1 milyon 92 bin TL’lik ödememizi sigortalılarımıza hemen yaptık. Geride kalan ihbarlara ilişkin ise toplam 10.7 milyon TL’lik bir muallak tutarı da karşılık olarak ayırdık” şeklinde konuştu.

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