Sedan pazarını büyütecek hamle

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SUV gövde tipine sahip otomobiller Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de en çok satan modeller oldu. Öyle ki, ekim ayı itibarıyla Türkiye’deki SUV otomobil satışları ilk defa yüzde 50’nin üzerine çıktı ve 378 bin adedin üzerinde satışla otomobil pazarından yüzde 50.5 pay aldı. Bu dönemde, sedanların pazar payı yüzde 26.9’a kadar geriledi. Şüphesiz sedan pazarının gerilemesinde trendlerin SUV’a kayması en önemli etken. Ancak, Alman Volkswagen’in Passat Sedan ve Jetta gibi modellerin üretimini sonlandırması, özellikle Türkiye’de sedan payının daralmasında büyük rol oynadı. Volkswagen’in 2024 yılında Passat’ın elektrikli varisi ID.7’nin Türkiye’de satışına başlayacak olması ise sedan pazarını yeniden canlandırabilir.



‘EN BÜYÜK OLABİLİR’

600 kilometrenin üzerinde menzili bulunan elektrikli ID.7’yi önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını belirten VW Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “2024’ün ilk çeyreğinin sonuna kadar yenilenen Passat Variant ve Tiguan geliyor. Devam eden aylarda sırasıyla ID.4, ID.5, ID.7 ve ID.3 olmak üzere 4 yeni elektrikli otomobil getireceğiz. Diğer modeller gibi ID.7’yi de yüzde 10 ÖTV diliminde tutmak için çalışıyoruz, gelirse sedan pazarını tekrar yukarı çıkarır. O kadar yüksek adetlerde satar ve Türkiye’deki en büyük oyuncumuz olur. Elektrikli ürün gamımız en az içten yanmalılar kadar agresif ve iddialı olacak. Türkiye’de pazar payımızı tekrar çift haneli rakamlara çıkaracak” dedi.





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Bottaro, şöyle devam etti: “Sadece Passat Sedan ve Jetta modellerinin toplam satışları Türkiye binek otomobil pazarının yüzde 7’sini aşıyordu. 2018’den itibaren bu modelleri kaybetmeye başladık. Volkwagen markasının üretimde yaşadığı küresel daralamaya rağmen SUV dönüşümünü iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Volkswagen Türkiye’de SUV’ların oranı yüzde 65’lere yükseldi. Bunda Hatchback modellerimiz Golf ve Polo’dan üretim alamamamızın da etkisi oldu. Golf ve Polo’yu tekrar hakettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bu sene bir terslik olmazsa toplam binek araç satışlarında 70 bin adedi geçmeyi planlıyoruz.

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VW’DE ARZ KRİZİ SÜRECEK

Önümüzdeki yıl binek otomobil pazarının yüzde 30 civarında daralarak 500-600 bin bandında kapanacağı tahmin ediliyor. 2024 yılının da Volkswagen açısından arz krizinin sona erdiği ve yüksek üretim adetlerine ulaşıldığı bir yıl olmayacağını düşünüyorum.”

‘100 ARAÇTAN 20’SİNİ YENİ MARKALAR SATTI’

VW Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, ‘Volkswagen’in üretimde yaşadığı sorunların sürmesi 2024’te Türkiye pazarına çok sayıda yeni marka girecek olması nedeniyle rekabet açısından endişelendirmiyor mu?’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Hem endişelendiriyor hem de endişelendirmiyor. Son aya baktığımızda Türkiye’de satılan her 100 araçtan 20’sini pazara giren yeni oyuncuların sattığını görüyoruz. Çok büyük bir başarı ve oran. Ancak diğer yandan bizi cesaretlendiriyor. Çünkü, iyi markaların gelmesi, rekabetin artması ve kampanyalar pazarı dinamik tutuyor. Kendi içerisinde fırsatlar barındırıyor. Bu markalar arz krizini 2024’te fırsata çevirdiler ancak agresif fiyat ve kampanya politikasının uzun süre devam etmeyeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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6.8 MİLYONLUK SUV’U BU SENE 100 KİŞİ ALACAK

Volkswagen’in davetiyle Kapadokya’da düzenlenen makyajlı Touareg basın lansmanında bir araya geldiğimiz Bottaro, üçüncü nesil makyajlı Touareg’ten bu sene 100 adet, 2024 yılında ise 200 adedin üzerinde satmayı hedeflediklerini söyledi. Bottaro, “Touareg ile gösterişi sevmeyen, premium deneyim yaşamak isteyen, mütevazı bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. Fiyatı 6 milyon 795 bin TL’den başlayan makyajlı Touareg Elegance, Premium ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle 15 Kasım’da satışa çıktı. 286 PS güç ve 600 Nm torka sahip 3 litrelik V6 dizel motorla gelen Touareg’te makyajla birlikte; ön ve arka tasarım hatları keskinleştirildi, başta ekranlar olmak üzere teknoloji seviyesi yükseltildi, iç mekâna premium dokunuşlar yapıldı. Ön taraftaki yeni geliştirilen HD Matrix farlar, bagaj kapağı boyunca uzanan yatay LED ışık çizgisi ve animasyonlu LED arka aydınlatma, yenilenen Touareg’in en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.