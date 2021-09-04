Şebinkarahisar Belediyesi 8 adet işyerini kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleden doğacak Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su- elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle, gazete ilanı, damga vergisi ücretleri ihaleyi kazananlar arasında pay edilerek tahsil edilecek.

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