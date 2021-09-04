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HaberlerEkonomi HaberleriŞebinkarahisar Belediyesi 8 adet işyerini kiralayacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 04.09.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Şebinkarahisar Belediyesi 8 adet işyerini kiralayacak

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Şebinkarahisar Belediyesi 8 adet işyerini kiralayacak

Şebinkarahisar Belediyesi’ne ait 8 adet işyerinin açık arttırma ile kiralama ve satış ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleden doğacak Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su- elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle, gazete ilanı, damga vergisi  ücretleri ihaleyi kazananlar arasında pay edilerek tahsil edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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