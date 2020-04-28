Savunmada ihracat hedefi tuttu

Bu ihracat rakamıyla Türkiye, savunma ve havacılıkta ihracat hedefi olan 3 milyar doların üstüne çıkmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi bu yılın başında aynı döneme ilişkin ihracat rakamını 2.7 milyar dolar olarak açıklarken, aynı zamanda SASAD Genel Sekreter Yardımcısı olan TOBB Savunma Sanayii Meclisi Sektör Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, farkın nedenini Hürriyet’e şöyle anlattı:

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET

“Doğrudan ürün satışın yanı sıra yurtdışında döviz kazandırıcı hizmetler dediğimiz bakım, onarım, yenileştirme ve tasarımla ilgili faaliyetler de yürüyor. Bir uçağın onarımı, bakımı veya o bölgedeki bir fabrikada çalışan mühendisin, müdürün kazandığı para da savunma sanayiine ilişkin hesaba geçiyor. Dolayısıyla bu kapsamda verilen hizmet de bir paradır. TİM’in verilerinde yalnızca gümrük verileri esas alınıyor. Yurt dışı döviz kazandırıcı hizmetleri de dahil ettiğimizde ihracatın 3 milyar doları aştığını görüyoruz.” SASAD’ın verilerine göre, toplam ciroda da yüzde 19.5’lik artışla 10 milyar 884 milyon dolara ulaşırken, sektörün toplam istihdamı da yüzde 9.7’lik artışla 67 binden 73 bine ulaştı. Kişi başı ciroda da bir yıl içerisinde yüzde 13.2’lik artış tespit edildi. 2018’de 130 bin dolar olarak gerçekleşen kişi başı ciro rakamı bu yıl 147 bin dolara yükseldi.