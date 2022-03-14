Savunma sanayiinde gözler bu fuarda

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Fuara 50’nin üzerinde ülkeden 250’si yabancı 750’i yerli bine yakın firmanın katılım yapması bekleniyor. Geçen yıl 18 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu yılki hedef 30 bin ziyaretçi.

723 üyesi ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ‘SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yeni dünya düzeninin en güçlülerinin buluşacağı bir platform olacak. İlgili bakanlıklar ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın davet edeceği heyetler fuarda yer alacak.

STARTUP’LARA TANITIM İMKÂNI

Fuara; Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya’dan profesyonel ziyaretçiler ve alım heyetlerinin katılmaları bekleniyor.

Geniş çaplı bir ekosistemi kapsayan SAHA EXPO fuarı büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeler ve startup firmalarına da kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkânı verecek. 2022 yılında 60 bin metrekarede ve 6 salonda gerçekleştirilecek olan ve 30 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, önceki deneyimlerden 10 bin civarında görüşmenin de yapılacağı tahmin ediliyor.