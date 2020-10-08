Savunma Sanayii Başkanı Demir: 12 milyar dolara ulaşacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Khalid Mohamed Al Attiyah, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk ve Katarlı askeri yetkililer, bugün Tuzla’daki Anadolu Tersanesinde gerçekleştirilen Katar Silahlı Kuvvetleri için inşa edilmekte olan Silahlı Eğitim Gemisi Al Doha’nın Denize İniş Törenine katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir törende yaptığı konuşmada, “Türk savunma sanayii olarak, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler çerçevesinde ayrıca 300’ü aşkın platformu çeşitli yıllarda ihraç etmiş bulunuyoruz. Muharip güçlerden destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynakları aramaya kadar geniş bir yelpazede, sadece askeri değil, sivil alanda projelerimizi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının kullanılabileceği, kara hava deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği, denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah sistemleri ve sensörlerinin geliştirilmesini ve bunların ihracatının sağlanacağını umuyoruz. Askeri gemi inşaat sektöründe mevcutta devam eden projeler ile orta ve uzun vadeli gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin bütçesi 12 milyar dolara ulaşacak. Artık dost ve kardeş ülkelere de bu kabiliyetleri sunmak ve onların gücüne güç katacak platformları kara deniz ve havada onların hizmetine sunmak bizim için büyük bir şeref ve mutluluk olacaktır. Bugün dost ve kardeş ülke Katar Deniz Kuvvetleri için inşası süren iki silahlı eğitim gemisinin ilkinin denize inişini gerçekleştiriyoruz. Tersanemiz yine Katar donanması için diğer platformların inşasına devam ediyor” dedi.