SATSO Başkanı Akgün Altuğ: Yazılım konusunda nitelikli işgücü temini sağlayacağız, bilişimin merkezi olabiliriz

Bütün dünyanın salgın döneminde zorlu bir sürecin içinden geçtiğini belirten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “Küresel bir değişime, tarihi bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. İnsanlık olarak ciddi bir sınavdan geçiyor, değişimin sancılı sürecini yaşıyoruz. Kontrollü yeni normalleşme sürecine girmiş olsak da etkilerinin bir süre daha devam edeceği bir durum ile karşı karşıyayız. İşte bu durumda; pandemi dönemi ve salgın sonrası normalleşme sürecinde devletimize, kurumlarımıza, sivil toplum ve mesleki kuruluşlara, derneklere, vakıflara, kısacası ülkemize çok iş düşüyor” dedi.

YERLİ YAZILIMCI PROJESİ

Çağın gerekliliğine uygun bir iş dünyası tasarlamak amacıyla pandemi sürecinden önce Sakarya’da bir bilişim ve yazılım lisesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Altuğ, “Lisenin eğitim ve öğretim dönemine hazır olması planlanıyor. Şehrimiz dijitalleşme sürecinde önemli bir kazanım elde edecek. Özellikle salgın sürecinin ardından oluşan yeni dünya düzeninde önemli bir sektör haline gelen bilişim ve yazılım konusunda nitelikli işgücü temini sağlanmış olacak. Sakarya yazılım denince akla ilk gelen yerlerden biri olsun istiyoruz. Bilişim ve yazılımın önemini kavrayan gençlerimizi burada eğitelim. Türkiye’de bilişimin merkezi olabiliriz. Sakarya birçok konudaki başarısına yerli yazılımcı yetiştirme potansiyelini de ekleyecektir” diye konuştu.

ERKEN FARK ETTİK

Pandemiyle birlikte teknolojinin ve teknolojiye yatırımların önemi ciddi bir şekilde anlaşıldığını belirten Altuğ, “E-ticaret sitelerinde talep patlamaları yaşandı ve tedarik zinciri tıkanma noktasına geldi. SATSO olarak bu platformların potansiyelini çok daha önceden fark ederek üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracat konularına adapte edecek projeler geliştirdik. Sanal fuarlar ve sanal B2B görüşmeleri gibi konulara ağırlık verdik. Önümüzdeki günlerde ilk sanal B2B görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Bu süreçte webinar platformları üzerinden online konferanslar, seminerler ve görüşmeler çok daha fazla kullanıldı. Bu süreçte bizler de üyelerimize, şehrimize hizmetlerimizin aksamaması adına toplantılarımızı, eğitimlerimizi bu platformlar aracılığı ile gerçekleştirdik. Bu sayede üyelerimizi yeni düzene adapte etmekte yol kat ettik.

TARIMSAL ÜRETİME DESTEK

“SATSO olarak Sakarya’nın çok çeşitli yapısının, sahip olduğun zenginliklerin aynı oranda değerlendirilmesi ve ülkemizin, halkımızın yararına olmasını arzuluyor, çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz” diyen Altuğ, “Sakarya hem sınai hem de zirai üretimde ülkemizin başta gelen illerinden biri. Bu potansiyelin değerlendirilmesi adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Bünyemizdeki Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz ile şehrimizin verimli toprakları ile ilgili tarımı destekleyecek projeler geliştiriyoruz. Üretim konusunda da mevcut sahip olduğumuz aktif 8 adet organize sanayi bölgemize ek olarak 3 adet daha projesi devam eden OSB kurma çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Pandemi sürecini ekonomik açıdan atlatmak kadar pandemi sonrası yeni dünya düzenine ayak uydurmanın da önemine dikkat çeken Akgün Altuğ, “Kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmemiz gereken yeni bir döneme girdik. Artık hayal kurmanın ilerisinde hayata geçirmemiz gereken konular çok daha fazla. Pandemi süreci bizlere eksiklerimizi, hangi konulara yatırımların gerektiğini, teknolojinin, sağlığın ve tarımın önemini ciddi bir şekilde öğretti. Dünyanın gelişmiş ülkeleri gibi ülkemizin de kendi kendine yeten bir ülke konumuna erişmesi dersini bizlere verdi. Bugünden sonra yapacağımız her yatırım ülkemizin geleceği için çok daha büyük öneme sahip” diye konuştu.

OSB’LERDE KORONA TESTLERİ

OSB’lerde koronavirüs tarama testlerinin başladığını belirten Akgün Altuğ, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Odamız işbirliği ile firmalarımızın üretim kayıplarını ortadan kaldırmayı ve çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmalarını amaçlıyoruz” dedi.