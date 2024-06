Satılamayan kurbanlıklara ESK çözümü: Olumlu bulan da var fiyatı düşük bulan da

Haberin Devamı

Kimi üretici kararı olumlu bulurken kimi üretici ise fiyatların çok düşük olduğu görüşünde.

‘ÜRETİCİYİ ÜZEBİLİR’

40 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan ve bayramlarda pazarda satan Yılmaz Kapusuz, bakanlığın yeni düzenlemesi hakkında şunları söyledi: “Kurban satıcısının kalan ürünü memleketine geri götürmesi demek, adamın ölmesi demek. Geri götürürken hayvan hasta olur, bu hayvanı tedavi ettirmek çok zor. Buraya gelen hayvan 3 ayda eski kilosuna gelemez. Tamamen zarar yani. Et ve Süt Kurumu’nun çalışmasının çok yüz güldüreceğini zannetmiyorum. Verdikleri fiyat üreticiyi üzebilir.”

Hayvanlarda nakliye ücretinin önemini vurgulayan Başaran Demir ise, “Hayvanları Afyonkarahisar’dan alıyoruz, Siverek’te yetiştiriyoruz. Benim için en önemli harcama nakliye oluyor. Bildiğiniz gibi birçok şeyin fiyatı arttı, Allah yardımcımız olsun. Nakliye ücretleri, yem ücretleri, süt maliyeti, bunlara yetişmek çok zor. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre kurban satışlarında bir değişim yok, neredeyse aynı. Bakanlığımızın yapacağı yeni düzenleme ise çok güzel, çok yerinde. Doğrusu bu hayvanları geri götürmek hem hayvanlar hem bizim için çok masraflı” ifadelerini kullandı.



KARKAS ET NEDİR

Karkas et, bir hayvanın kesilip derisi yüzüldükten, iç organları çıkarıldıktan ve baş, bacak gibi parçalar ayrıldıktan sonra geriye kalan iskelet ve kas dokusudur. Bu et, genellikle ticari satış için hazırlanır ve işlenir. Karkas et, kasaplara veya et işleme tesislerine gönderilir, burada daha küçük parçalara ayrılarak tüketiciye sunulur. Kurbanlık hayvanların alım tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde: Tosun 280 TL, düve 270 TL, inek 260 TL, koyun 250 TL, keçi 140 TL.