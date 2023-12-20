Sasa'da patron hisse alımı yaptı

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Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. paylarından dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL tutarlı alım yaptı. 1966 yılında başlayan Sasa, 2015 yılında Erdemoğlu Holding bünyesine geçti. Forbes'in açıkladığı 2023 yılındaki listeye göre Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilmişti.

Gözden Kaçmasın SASA paylarında yeni satış hamlesi Haberi Görüntüle

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:



"19/12/2023 - 19/12/2023 tarihinde Sasa Polyester A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sasa Polyester A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 19/12/2023 tarihi itibariyle %55,2504 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.