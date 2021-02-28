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Ekonomi
Haber Giriş: 28.02.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

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Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, ilanda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı îşi, ihale yolu ile yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale konusu inşaat yapım ve satışı işleri ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan sözleşme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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