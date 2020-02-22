Saray Halı ve Saray Tarım konkordatodan çıktı

Saray Halı ve Saray Tarım, ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu.



Konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarını ödeyen Saray Halı ve Saray Tarım ayrıca yapılandırılan tüm borçlarını misliyle teminat altına aldığını duyurdu. Şirketin an itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcu kalmadı.