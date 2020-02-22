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Ekonomi
Haber Giriş: 22.02.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Saray Halı ve Saray Tarım konkordatodan çıktı

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Saray Halı ve Saray Tarım konkordatodan çıktı
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2018 yılında konkordato ilan eden Saray Halı ve Saray Tarım konkordatodan çıktığını açıkladı.

Saray Halı ve Saray Tarım, ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu. 

Konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarını ödeyen Saray Halı ve Saray Tarım ayrıca yapılandırılan tüm borçlarını misliyle teminat altına aldığını duyurdu. Şirketin an itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcu kalmadı. 

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