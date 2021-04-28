Sanko’dan ambalaj yatırımı
SANKO Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 5 kıtaya ihracat yapan esnek ambalaj film üreticisi ‘Süper Film’, yeni makine yatırımları ile film üretimini 184 bin ton/yıla, metalize kaplama kapasitesini ise 35 bin ton/yıl düzeyine çıkardı.
Söz konusu yatırımla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyadaki en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak. Yapılan yeni yatırım ile ilgili açıklamada bulunan Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, “Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapan Süper Film olarak yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımlarımız ile film üretimini metalize kaplama kapasitesini yükseltiyoruz. Sorumluluklarının bilincinde olan Süper Film, bu yatırımı için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.
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