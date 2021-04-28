Sanko’dan ambalaj yatırımı

Söz konusu yatırımla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyadaki en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak. Yapılan yeni yatırım ile ilgili açıklamada bulunan Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, “Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapan Süper Film olarak yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımlarımız ile film üretimini metalize kaplama kapasitesini yükseltiyoruz. Sorumluluklarının bilincinde olan Süper Film, bu yatırımı için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

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