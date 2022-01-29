Sanayiye elektrik kısıtlaması kalktı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının bugün itibariyle son bulacağını açıkladı. Duyuruda, doğal gazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüleceği kaydedildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den (BOTAŞ) gelen açıklamaya göre ise, İran’dan Türkiye’ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığı belirtildi.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zorlu hava şartlarında kesintisiz enerji için ülke genelinde 22 bin 152 çalışanın sahada mücadele ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, meteorolojik uyarıları dikkate alan Türkiye’nin 7 bölgesindeki 21 elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. koordinasyonunda hazırlıklarını önceden yaptı. Bu kapsamda, ülke genelinde kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel, 5 bin 70 araç ile sahada görev yapıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çalışmalarla ilgili günlük rapor alarak, ekiplerin kahramanca çalıştığını belirtti. Dönmez, “Fırtınada, tipi altında çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onlar, gece gündüz, kar kış, soğuk sıcak demeden, hiçbir zorluğa aldırmadan, enerjisiyle milyonların hayatına dokunan gizli kahramanlarımız. Tüm kahramanlarımıza ve onların ailelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.