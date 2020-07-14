Sanayi üretimi mayısta yüzde 17.4 arttı... ‘Çarklar yeniden hızlanıyor'

Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, “Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17.4 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste ‘V’ çıkışı ilk sinyalini gördük” dedi.

İMALAT ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), mayıs ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretim endeksine göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 19.9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30.6 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13.3 düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17.4 arttı. Mayısta, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19.3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.9 artış kaydetti.

KDV’DEN SONRA REVİZYON

TÜİK’in açıklamasında, endeksin hesaplanmasında veri kaynağının ağırlıklı aylık sanayi üretim anketi olduğu, katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin de kullanıldığı belirtildi. Açıklamada “İlgililer tarafından 2020 Mayıs ayı KDV beyannamelerinin tamamı verilmemiştir. Bu nedenle, mayıs ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı sıra KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanmıştır” denildi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretimi verilerine bakıldığında, Türkiye’nin sanayi üretimindeki toparlaması dikkat çekiyor. İtalya, sanayi üretiminde mayısta yüzde 42.1’lik yükselişle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 19.6’lık oranla Fransa kendisine yer buldu. Üçüncü sıradaki Türkiye ise yüzde 17.4’lük oranla birçok ülkeyi geride bıraktı.

EN HIZLI TOPLANAN ÜLKELER ARASINDAYIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’den mayıs ayı sanayi üretiminin, beklentiler dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre yüzde 17.4 yükseldiğini belirterek, “Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, paylaşımında ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretiminin aylık değişimiyle, endeksin alt kalemlerine ilişkin değişimlerin görüldüğü grafiklere de yer verdi. Buna göre Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17.4’lük artış performansıyla İtalya ve Fransa’nın ardından üçüncü sırada yer alırken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore’nin de bulunduğu birçok ülkeyi de geride bıraktı.