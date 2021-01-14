Sanayi üretim endeksi %11 arttı

TÜİK verilerine göre, Kasım 2020’de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı. Aylık bazda sermaye malı yüzde 3.6, dayanıklı tüketim malı yüzde 1.6, ara malı yüzde 1.2 ve enerji yüzde 0.5 oranında arttı. Dayanıksız tüketim malı ise yüzde 0.1 oranında daraldı.

‘HEDEFİMİZ SÜRDÜRMEK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi ile ilgili Twitter’dan şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1.3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021’de de sürdürebilmek.”