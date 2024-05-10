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Şampiyon şefler belli oldu

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#Milli Egitim Bakanlığı#MEB Gastronomi Festivali#Yemek Yarışması
Şampiyon şefler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Geçen hafta bu köşeden Jumbo’nun desteğiyle gerçekleşen ve Milli Egitim Bakanlığı himayesinde yapılan ‘MEB Gastronomi Festivali Ve Yemek Yarismasi’nı duyurmuştuk.

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Yarışmanın finali gerçekleşti. Sürpriz sonuçlar var. Yarışmayı Siirt Zübeyde Hanım MTAL, kazandı. 30 okul arasından birinci seçilen Siirtli genç şefler jüri üyelerini müthiş etkilemiş. Yarismada sundukları mönüde neler var diye baktım. Yöresel avantajlarını sonuna kadar kullandıkları anlaşılıyor: Pirtike Çorbası, Perde Pilavı ve Varak Keek.  Böyle bir mönü ile birinciliği elde ettiler. Müthiş.

Ekibin danışman öğretmeni Canan Balci’yı ve öğrencileri Zeynep Mamiş, Yüsra Görhan, Feyza Açikca’yı tebrik ediyoruz. Ayrıca okul mudiresi Sevda Onay ve Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Ecenur Malçok’ın da bu başarıda emekleri büyük.

 

 
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#Milli Egitim Bakanlığı#MEB Gastronomi Festivali#Yemek Yarışması

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